Israele ancora nella Striscia con soldati e tank. Tajani: ‘I 14 italiani non corrono alcun rischio ora’

“Il nostro Consolato a Gerusalemme sta facendo di tutto per contattare i nostri (connazionali) che sono nella Striscia di Gaza e purtroppo le comunicazioni sono interrotte, ma poco fa il Consolato è riuscito a raggiungere una delle persone, che ha inviato un messaggio positivo”: lo ha detto al Tg1 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Il contesto è molto complicato… è la priorità del governo seguire gli italiani che sono lì – ha aggiunto -. Continuiamo a monitorare la situazione minuto per minuto… è arrivato questo messaggio positivo dal nostro Console a Gerusalemme”.

Le forze israeliane, entrate ieri sera a Gaza, sono ancora nella Striscia mentre continua l’operazione avviata con le truppe e i tank. Lo riferiscono i media locali.

Il capo di stato maggiore Herzi Halevi – secondo le stesse fonti – attualmente sta tenendo una valutazione della situazione in corso al termine della quale saranno prese decisioni in merito alla continuazione dell’operazione di terra. Sono segnalati scontri con Hamas a Bureji, nella parte centrale di Gaza, e in altre località. Al momento – secondo le stesse fonti – non ci sono vittime né feriti tra i soldati israeliani.

Hamas, niente trattativa dopo i raid israeliani

“C’erano negoziati e anche sforzi politici per arrivare a una intesa” sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma “dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza” non ci sono più colloqui. Lo afferma il portavoce di Hamas Osama Hamdan, citato da al Jazeera.

Poche ore prima, l’agenzia russa Tass – citando la palestinese Maan – informava che Hamas vorrebbe una tregua di qualche giorno e chiede il rilascio dei suoi sostenitori nelle carceri israeliane in cambio di 100 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza.

L’ambasciata Usa chiede agli americani di lasciare il Libano