LFC, ONLINE IL NUOVO SITO. PUBBLICATO IL BANDO LUCANA DOC

Il bando Lucana doc, che nasce dalla sinergia di intenti fra la Regione Basilicata (che per questo bando ha stanziato un fondo ad hoc) e la Lucana film commission è online.

Dedicato alla produzione di documentari (o docufilm o docuserie) da realizzare in Basilicata, Lucana doc ha inaugurato di fatto il nuovo sito della Lucana film commission.

Dopo diversi mesi in cui è stata effettuata una selezione fra diverse società specializzate nel settore, infatti, il sito www.lucanafilmcommission.it è da oggi nuovamente online.

Nuova veste, identico lo scopo: promuovere il territorio, ma soprattutto essere uno strumento operativo per le produzioni che scelgono la Basilicata come set.

“Abbiamo totalmente reimpiantato la sezione Production Guide- afferma Margherita Gina Romaniello presidente della Lucana film commission – innanzitutto per adeguare questa importante area del nostro sito alle nuove norme in materia di privacy e trattamento dati, e per renderlo un vero supporto ai professionisti e alle maestranze lucane che lavorano o ambiscono di lavorare nell’audiovisivo.

Abbiamo creato un albero articolato di figure professionali, di mestieri, di location e di aziende, suddivisi per categorie, ai quali ci si potrà iscrivere caricando i propri dati, il proprio profilo professionale e le proprie foto, linkando ai propri showreel in caso di attori”.

Il nuovo sito lucanafilmcommission.it è di facile consultazione ed è stato costruito per fornire una vetrina ampia di opportunità per i lucani e per chi sceglie la Basilicata.

Sono open data tanto la sezione production guide quanto quella delle location: a breve verranno inserite immagini realizzate appositamente per essere presenti su sito, e se qualcuno volesse suggerirne di nuove, di proprie (candidandole quindi a diventare set o location) potrà farlo.

In questa fase di riavvio gli utenti saranno assistiti, in caso di dubbi o difficoltà, da un’area di web desk, inviando una mail a we[email protected], , si riceverà infatti assistenza.

Il nuovo sito lucanafilmcommission.it è stato realizzato dalla società Nike Consulting di Roma, individuata dopo procedura negoziata mediante trattativa sul Mepa, la piattaforma di mercato elettronico della pubblica amministrazione.

“Insieme alla Lucana film commission rilanciamo la sfida – ha commentato il presidente della Regione, Vito Bardi – della Basilicata luogo di cinema e di produzioni televisive.

La Basilicata è stata ed è un set naturale per molte iniziative cinematografiche e televisive di successo, non ultima la fiction “Imma Tataranni”.

Questo bando è uno strumento in più per permettere ai professionisti lucani del settore di esprimere nella propria terra il talento e la creatività”.