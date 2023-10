Curry ribalta Sacramento, 7 punti Gallinari nella preseason Nba

Steph Curry segna da 9 metri a 5 secondi dalla fine e regala a Golden State la vittoria 116-115 in rimonta ai danni di Sacramento, chiudendo con 30 punti.

San Antonio si prende la rivincita su Houston grazie ai 15 punti in 20 minuti di Wembanyama e i 25 di Devin Vassell.

Jordan Poole firma la miglior prestazione di tutta la preseason mettendone 41 in tre quarti sul campo dei New York Knicks, trascinando Washington al terzo successo (106-131) su tre (7 punti per Danilo Gallinari). Brooklyn vince in casa di Miami.

In particolare Warriors e Kings danno vita a una partita splendida, con Sacramento che sembrava ormai sicura della vittoria dopo aver toccato il +18 nel secondo tempo e avanti di 4 lunghezze a 40” dalla fine.

Non avevano però fatto i conti con Steph Curry, che prima si inventa una tripla appoggiata al tabellone per il -1, poi dopo due errori ai liberi di Dario Saric e un 1/2 di Kevin Huerter recupera il rimbalzo buttandosi a terra e infine segna la tripla della vittoria da 9 metri a 5 secondi dalla fine.

Nella vittoria di Washington Danilo Gallinari rimane sul parquet per 17 minuti e 30 secondi, chiudendo con 7 punti (3/6 al tiro di cui 1/3 da tre), 2 rimbalzi e 2 assist con 1 stoppata, 2 palle perse e 2 falli.

ANSA