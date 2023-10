Campagna “io non rischio” La Protezione Civile di Balvano ringrazia

L’Associazione Protezione Civile Balvano anche quest’anno ha partecipato alla campagna di diffusione e divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile “Io non rischio”, proposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

È da quattro anni consecutivi che partecipiamo a questa campagna e lo facciamo con tanto piacere, perché riunisce i volontari e li fa mettere alla ricerca sempre di cose nuove da proporre e illustrare alle persone che ci seguono.

Infatti, l’anno scorso abbiamo avuto un grande successo portando in piazza “la casa vibrante”, ovvero una riproduzione di una casa divisa in due piani.

In un piano, tutti i mobili sono fissati alle pareti, così come dovrebbe essere buona pratica, mentre nell’altro non sono fissati e liberi di muoversi, così da dimostrare alle persone cosa succede in caso di una scossa di terremoto.

Dopo alcune riunioni e varie discussioni su cosa proporre quest’anno, alla fine si è voluto dimostrare alle persone cosa succede invece se la scossa succede in mare, provocando così un maremoto.

I volontari, oltre al lavoro di ricerca per la costruzione della vasca per la simulazione, hanno passato insieme molte serate per la realizzazione, il tutto con grande passione e sacrificio.

I ragazzi delle scuole e i cittadini che Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2023 ci sono venuti a trovare hanno potuto testare il lavoro fatto dai volontari e con molto orgoglio possiamo dire di aver stupito ogni persona presente.

Noi speriamo che quello che hanno vissuto le persone in presenza, lo abbiano vissuto anche tutti coloro che ci hanno seguito sui social tramite le nostre pagine Facebook, Instagram e YouTube.

Noi Volontari dell’Associazione Protezione Civile Balvano vogliamo ringraziare il Dipartimento Nazionale e Regionale di Protezione Civile per darci la possibilità di partecipare alla campagna “io non rischio”, l’Amministrazione per la disponibilità che ogni volta ci dona. In ultimo un grande Grazie va ai Volontari che con molto impegno e dedizione curano i minimi dettagli per la riuscita delle manifestazioni.