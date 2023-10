Code week, le iniziative di Apple per i giovani programmatori

Code Week è l’iniziativa, sostenuta dalla Commissione Europea, per diffondere i temi della programmazione informatica verso i più giovani.

Il progetto, nonostante il nome, va ben oltre la denominazione di ‘settimana’, coinvolgendo i paesi dell’Ue dal 7 al 22 ottobre, con varie attività.

Tra le aziende più attente all’argomento dello sviluppo di codice c’è Apple. Il colosso mette la rete europea dei suoi Apple Store a disposizione per aiutare chi lo desidera a imparare a fare coding, e in occasione della Eu Code Week ha ampliato il numero di sessioni gratuite dal titolo “Scrivi il codice della tua prima app” e “Impara a programmare con Swift Playgrounds”, già disponibili negli Apple Store di tutta Europa.

“Scrivi il codice della tua prima app” viene proposta per aiutare a fare coding con Swift Playgrounds, un’app per iPad e Mac che insegna in modo facile e divertente a programmare.

Chiunque, a qualsiasi età, può sperimentare l’uso del codice e progettare un’app. Queste sessioni sono offerte nell’ambito del programma Today at Apple, che a livello globale interessa circa 15.000 sessioni a settimana.

Fra i progetti a disposizione per gli insegnanti ci sono “Design a simple app” (“Progettare una semplice app”) e “Build with Stacks and Shapes” (“Costruire con pile e forme”).

Inoltre, ogni anno Apple offre ai giovani l’opportunità di partecipare alla Swift Student Challenge, una sfida aperta a tutti coloro che hanno realizzato un’applicazione in Swift.

Nel 2016, l’azienda ha avviato la Apple Developer Academy di Napoli, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, con un programma educativo gratuito della durata di nove mesi, che comprende programmazione, progettazione e sviluppo di varie competenze di carattere professionale.

“Crediamo che il coding sia una forma di alfabetizzazione essenziale oggi: imparare a programmare e a realizzare un’app contribuisce a costruire la fiducia in sé stessi e a sviluppare capacità di problem solving” ha sottolineato Susan Prescott, Vice President of Education and Enterprise product marketing di Apple.

ANSA