Basket: Eurolega; Fenerbahce – EA7 Milano 85-82 OT

Parte con una sconfitta all’overtime l’Eurolega dei campioni d’Italia in carica: l’Olimpia Milano perde in volata 85-82 sul campo del Fenerbahce.

Orgoglio e volontà non bastano all’EA7, vinta dalla fatica di una rimonta che si sarebbe potuta concretizzare sul tiro alla sirena dei tempi regolamentari di Shields.

Nei supplementari il quintetto messo in campo da Messina è sfinito ma cede solo dopo la tripla del pareggio di Mirotic finita sul ferro. Wilbekin (19), Dorsey (15) e Guduric (15) non trovano freno contro un reparto a mezzo servizio – senza Lo (stiramento, fuori un mese), Baron (dovrà essere nuovamente operato al gomito, rivalutato tra 6 settimane) e Hall (affaticamento) – e non bastano gli sforzi di Mirotic (27), Voigtmann (21) e Shields (10) per sbancare Istanbul.

Rovinata quindi la serata di festa di Hines che raggiunge Jankunas come record-man di presenze in Eurolega (392).

Prima della gara il Fenerbahce consegna una maglia celebrativa ad un commosso Gigi Datome, protagonista nel 2017 della prima Eurolega vinta nella storia del club.

