La Basilicata al top per la reputazione online

La Basilicata al top per la reputazione online, quindi la preferita dai visitatori italiani e internazionali.

Le Langhe Monferrato Roero per la migliore offerta enogastronomica.

Saranno consegnati a breve i premi Italia Destinazione Digitale, i cosiddetti oscar del turismo assegnati ormai dal 2016 da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave all’interno del Ttg Travel Experience a Rimini, che l’ANSA pubblica in anteprima.

Il premio Destination Sustainability Index è stato vinto dal Trentino Alto Adige e quello Inclusivity Index dalla città di Bologna.

Il premio Secondary City, dedicato per la prima volta alle città minori che registrano ottime performance in termini di crescita economica, in particolare grazie al proprio comparto turistico, è invece stato assegnato a Pesaro.

La destinazione preferita dagli stranieri in Italia è l’Umbria, seguita da Trentino-Alto Adige e Basilicata. Mentre la meta preferita dagli italiani all’estero è Creta, in Grecia, nazione che anche nel 2022 aveva ricevuto lo stesso riconoscimento con le Isole Egee.

A seguire si distinguono due destinazioni spagnole: le Isole Canarie e l’Andalusia. Ad aggiudicarsi il premio speciale Almawave Smart Destination è la città di Bari, per essersi distinta nella gestione innovativa, digitale e data-driven del destination management.

All’Emilia-Romagna va invece il premio Speciale Cashless Destination, per la destinazione che ha registrato il maggior utilizzo di transazioni elettroniche.

