Tajani: “In Basilicata Forza Italia ricandida Bardi”

“In Basilicata Forza Italia ricandida il presidente uscente Vito Bardi.

Questa è una regione importante, abbiamo vinto e siamo convinti di vincere anche questa volta”.

Lo ha detto a Matera il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. In Basilicata si voterà per le Regionali nel 2024. “Per quanto ci riguarda, Bardi – ha continuato Tajani – sta lavorando molto bene e ha ottenuto risultato positivi per tutti i lucani”.

ANSA