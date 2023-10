Oggi 6 ottobre alle ore 12:00 a Fardella I’inaugurazione di uno spazio gioco dedicato ai bambini

Oggi alle ore 12 in corso Vittorio Emanuele presso la scuola dell’infanzia di Fardella è in programma I’inaugurazione di uno spazio gioco dedicato ai bambini nella fascia di età compresa tra i zero e di tre anni.

“In una piccola comunità come quella di Fardella -spiega la Sindaca Mariangela Coringrato – questo segna un importante successo, garantendo in tal modo i servizi alla prima infanzia non solo per i residenti ma anche per i paesi limitrofi. Questo è il segnale di un vero impegno politico contro lo spopolamento dei piccoli comuni.

Tutto ciò è stato possibile grazie aII’ impegno deIl’ Amministrazione comunale che si è impegnata soprattutto valutando i numeri dei minori in aumento, cifra determinata dalle nascite sul comune e dai nuclei famigliari accolti nell’ ambito del Progetto SAI di Fardella gestito dalla cooperativa Medihospes.

Quest’ ultima è un’ iniziativa che sorge da norme nazionali che regolano la garanzia di servizi per minori, di cui si è fatta protagonista I’ amministrazione Comunale in sinergia con la cooperativa Medihospes, ente del terzo settore che da anni opera nel sociale.

Una nuova avventura per contrastare lo spopolamento e regalare a famiglie e bambini nuovi servizi e possibilità”.