Google lancia la nuova linea di smartphone Pixel 8, ‘l’IA nelle mani’

L’intelligenza artificiale nelle mani”: con queste parole Rick Osterloh, senior vice president di Google, ha lanciato la conferenza MadeByGoogle 2023 dedicata ai nuovi prodotti.

E’ stata presentata la nuova linea di telefoni Pixel 8, lo smartwatch Pixel Watch 2 e gli auricolari Pixel Buds Pro.

“Il 2023 è stato un anno importante per Google. Abbiamo compiuto 25 anni e dimostrato di poter accelerare l’innovazione tecnologica con l’intelligenza artificiale – ha aggiunto Osterloch – Dalle mappe alla ricerca, fino ai prodotti Pixel, siamo convinti che l’IA sia la porta di ingresso per nuove esperienze che rimettono al centro i consumatori, preservando la loro privacy”.

Durante l’evento Google ha lanciato anche Assistant con Bard, un modo avanzato di interagire con l’assistente digitale sugli smartphone Android.

Basato sugli ultimi aggiornamenti dell’azienda nel campo dei linguaggi artificiali di grandi dimensioni, permetterà agli utenti di chiedere all’IA azioni più complesse, come la ricerca di un itinerario sulle mappe o la ricerca visiva attraverso una foto. “Un modo totalmente nuovo di interagire con il proprio smartphone” ha spiegato Sissie Hsiao, vice presidente dei prodotti Bard.

Riguardo i telefoni Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sono alimentati dal processore Google Tensor G3 che potenzia le funzioni IA e lavora con il chip di sicurezza Titan M2 per proteggere le informazioni personali.

Tra le funzioni c’è ‘magic editor’, che usa l’intelligenza artificiale generativa per riposizionare e ridimensionare i soggetti nello scatto; la ‘gomma magica audio’ che consente di ridurre facilmente i suoni che distraggono dal video; con ‘summarize’, invece, il Pixel può generare un riassunto di una pagina web; la nuova versione del ‘filtro chiamate’ infine riduce del 50% quelle spam e può rispondere silenziosamente a numeri sconosciuti usando una voce naturale. Gli smartphone, disponibili dal 12 ottobre, sono i primi nel mondo a ricevere 7 anni di supporto software.

Riguardo le caratterisctich tecniche, Pixel 8 ha un display Actua da 6,2 pollici, che è più luminoso del 42% rispetto al display del Pixel 7. Il display Super Actua da 6,7 pollici del Pixel 8 Pro è, secondo Google, il più luminoso mai realizzato. Ogni fotocamera del Pixel 8 Pro è stata migliorata.

“Il nostro teleobiettivo cattura il 56% di luce in più e scatta foto di qualità ottica 10 volte superiore, e la fotocamera frontale è ora dotata di messa a fuoco automatica per i migliori selfie su un telefono Pixel”, spiega una nota di Google. La prevendita dei nuovi smartphone parte oggi: Pixel 8 da 799 euro mentre Pixel 8 Pro da 1.099 euro. Entrambi saranno in vendita dal 12 ottobre.

Nel corso dell’evento Google ha presentato anche Pixel Watch 2, la seconda generazione dell’orologio connesso dell’azienda (che si può abbinare al fitness di Fitbit), e gli auricolari Pixel Buds Pro. Il Pixel Watch 2 parte da 399 euro mentre gli auricolari hanno un prezzo di 249 euro.

A corredo delle novità hardware arriva infine la disponibilità di Android 14, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo mobile, che è subito disponibile per gli smartphone Pixel e arriverà presto sui modelli supportati.

ANSA