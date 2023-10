Futsal Senise, Patrick Dipinto: “La preparazione procede bene. Lavoriamo per il terzo anno consecutivo con il tecnico Masiello

La stagione è alle porte e in casa Futsal Senise si lavora con serenità in vista dell’esordio in campionato in casa del Maschito. A commentare il momento è il capitano, laterale classe 1990, Patrick Dipinto: “La preparazione procede bene. Lavoriamo per il terzo anno consecutivo con il tecnico Masiello e, ormai, conosciamo i suoi metodi. Il gruppo nel complesso è quello dello scorso anno anche se sono andati via tre calciatori e ne sono arrivati altrettanti che si sono subito integrati”.

Verso il campionato:

“La serie B non è mai un campionato facile da giocare. Ci sono sempre quelle quattro, cinque squadre che sono forti. Inoltre ci sono altre tre lucane: i derby sono sempre belli da giocare”.

Il primo ostacolo si chiama Masquito:

“Affrontiamo subito una brutta gatta da pelare visto che giocheremo in casa loro e che in più è una formazione neo promossa che vola sulle ali dell’entusiasmo”.

Un messaggio ai tifosi:

“Finalmente dovremmo giocare a Senise: perciò chiedo alla gente di sostenerci. Abbiamo bisogno della spinta del pubblico. E’ importante”.