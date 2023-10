Stellantis Melfi, Costanzo e Palumbo (Ugl): “Ora lavorare per i prossimi anni della Basilicata”

“L’au­spi­cio, finalmente, si è potuto apprendere definitivamente il cro­no­pro­gram­ma vero del­le nuo­ve assegnazioni e produzioni at­tua­li nel prossimo futuro”.

E’ quando dichiarano congiuntamente il Segretario Regionale Ugl Basilicata Metalmeccanici, Florence Costanzo e, Giuseppe Palumbo Segretario provinciale della Federazione Ugl.

Per i Segretari, “con la mobilitazione nei giorni passati, abbiamo inteso rimarcare soprattutto alla dormiente Regione Basilicata che serve ora unità su tutti i fronti per far sì che la centralità torni sul mezzogiorno e particolare in Basilicata. E’ il momento della svolta – per l’Ugl –, e ne siamo soddisfatti che oggi Stellantis abbia ribadito la centralità dello stabilimento lucano di Melfi: con l’annuncio della produzione di Compass in due versioni (elettrica e ibrida) conferma quanto di buono come sindacato abbiamo sempre partecipativamente sottoscritto per difendere i lavoratori, produzione e lo stabilimento. Non ci siamo mai tirati indietro e siamo sempre stati disponibili verso l’azienda e i lavoratori, anche mettendo in conto a volte l’impopolarità di scelte che sembravano di scontro tra i dipendenti. Tutto è stato fatto per loro, oggi – concludono i segretari Regionali UglM – sul tavolo aziendale è prevalsa anche una valenza per l’indotto dove la nuova produzione otterrà una proiezione positiva anche sul lavoro e sul tessuto imprenditoriale lucano. Lavoreremo incessantemente a fare la nostra parte per sostenere l’industria e il lavoro seguendo sempre con grande attenzione il passaggio all’elettrico, il futuro dell’automotive e del più grande stabilimento industriale in Basilicata”.