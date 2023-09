Incontro a Francavilla in Sinni di Forza Italia: Prospettive di Sviluppo dell’Area Sud della Basilicata

Francavilla in Sinni, una pittoresca cittadina nel cuore della Basilicata, sarà il palcoscenico di un importante evento politico il prossimo 8 ottobre alle ore 18:00 presso il Ristorante San Nicola.

L’evento, organizzato da Forza Italia, si concentrerà sul tema “Prospettive di Sviluppo dell’Area Sud della Basilicata” e vedrà la partecipazione di illustri ospiti e leader politici di spicco.

Una coalizione di voci autorevoli

L’incontro sarà aperto dal Sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo, che accoglierà i partecipanti e darà il via alle discussioni. A seguire, interverrà Vincenzo Taddei, il coordinatore provinciale di Potenza, che condividerà la sua prospettiva sulla situazione attuale e sulle opportunità di sviluppo nell’area sud della regione.

Esperienza e competenza al servizio della Basilicata

Un altro relatore di grande rilievo sarà Francesco Cupparo, ex assessore della Regione Basilicata, che porterà la sua vasta esperienza e conoscenza della regione per discutere delle sfide e delle soluzioni possibili per lo sviluppo del territorio.

Gli attori chiave delle politiche di sviluppo

Michele Casino, Assessore alle Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata, e Vito Bardi, Presidente della Giunta Regionale Basilicata, saranno presenti per condividere le iniziative e i progetti in corso per promuovere lo sviluppo economico e sociale della regione.

Rappresentanti di rilievo a livello nazionale

L’evento non si limiterà a ospitare leader regionali, ma vedrà anche la partecipazione di importanti figure politiche a livello nazionale. Il Senatore Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato, e l’Onorevole Paolo Barelli, capogruppo alla Camera dei Deputati, porteranno il loro contributo alla discussione, portando una prospettiva nazionale sugli sviluppi dell’area sud della Basilicata.

Il ruolo determinante del Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati

Un momento di particolare rilevanza sarà l’intervento della Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro delle Riforme Istituzionali e Coordinatore per la Regione Basilicata. Il suo ruolo è cruciale per la realizzazione di riforme che possano contribuire a uno sviluppo sostenibile dell’area.

Conclusione di prestigio con Antonio Tajani

Infine, a chiudere l’incontro sarà l’Onorevole Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia. La sua presenza sottolinea l’importanza che il partito attribuisce allo sviluppo dell’area sud della Basilicata e il suo impegno per il benessere di questa regione.

Un’opportunità per il dialogo e la collaborazione

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Francavilla in Sinni e della Basilicata nel suo complesso di ascoltare le proposte, le idee e le iniziative dei leader politici regionali e nazionali. La discussione sui modi per stimolare lo sviluppo economico e sociale dell’area sud della Basilicata sarà al centro del dibattito.

In un momento in cui la cooperazione tra le istituzioni regionali e nazionali è fondamentale per affrontare le sfide che questa regione deve superare, l’incontro a Francavilla in Sinni è un passo significativo verso una collaborazione più stretta e un futuro più prospero per la Basilicata meridionale.