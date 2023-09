Coppa Divisione: Ottima prova del Futsal Senise contro il Potenza

Una grandissima prestazione quella offerta dal Futsal Senise nell’esordio in coppa Divisione con i giovanissimi ragazzi del tecnico Nicola Masiello che al “Pantano di Pignoli”, per l’occasione tana del Potenza C5, hanno pareggiato 3-3 chiudendo la prima frazione di gioco sul risultato di 1-3 grazie alle marcature di Giorgini autore di una bella doppietta e al gol di Capalbo.

Buonissima prestazione da parte dei bianconeri che, decimati, hanno disputato una gara importante chiudendo in vantaggio di due marcature la prima frazione. Nella ripresa, a causa di due errori, i potentini padroni di casa riescono a raddrizzare la sfida portandola sul 3-3. La gara è intensa con gli uomini di Masiello che cercando il gol vittoria e con l’estremo difensore rossoblù superlativo in almeno due circostanze. Per la cronaca a cinque minuti dal termine da segnalare l’espulsione di Giorgini per doppio giallo e il palo di Simeon