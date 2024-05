Instagram lancia quattro nuovi adesivi per le Storie Disponibili da oggi in tutto il mondo

“Sono pensati per ispirare la creatività e per scoprire modi sempre più divertenti di connettersi con gli amici”, afferma la società.

I nuovi adesivi, disponibili da oggi in tutto il mondo, sono ‘Tocca a te musicale’ per condividere la canzone preferita della giornata. La ‘Cornice’, per trasformare qualsiasi foto in una polaroid.

Ma c’è anche ‘Rivela’, per pubblicare una storia nascosta. L’unico modo per i follower di scoprirne il contenuto è contattare un utenti nei Dm, i messaggi diretti.

Infine, l’adesivo ‘Ritagli’: per trasformare qualsiasi foto o video della galleria fotografica in un adesivo personalizzato e “dare un tocco speciale alle storie e ai reel”.

ANSA