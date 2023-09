BARDI: “GAS GRATIS É LA SEMPLIFICAZIONE CHE CHIEDONO I CITTADINI”

“Abbiamo dato il gas gratis a tutti i lucani con una legge di un solo articolo. Il ministro Casellati é impegnata in prima linea sulla semplificazione, noi abbiamo provato a dare una risposta ai lucani dopo 20 anni di nulla.

Ci siamo riusciti. La legge sul gas gratis a tutti i lucani ha avuto un’attenzione europea, il bando per i non metanizzati ha avuto un grande successo, abbiamo già pagato un milione e oltre di lavori gia effettuati e finiti ed é una straordinaria misura che accompagna la transizione energetica delle famiglie, presa ad esempio anche dal governo e dal dicastero guidato dall’amico ministro Pichetto Fratin. In Basilicata si estrae petrolio e gas per tutta Italia.

Per la prima volta i lucani hanno avuto un beneficio, grazie al primo governo regionale di centrodestra. Il principio era semplice: si estrae in territorio lucano, i cittadini lucani devono avere dei benefici tangibili. Questa é la semplificazione che piace ai cittadini”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo all’evento “Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia”, in corso a Roma, presso il Tempio di Adriano.