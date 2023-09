Salvini: ‘Io e Giorgia lo stesso obiettivo, non ci divideranno’

A Pontida per il tradizionale raduno della Lega Con Salvini e Le Pen.

“Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci”, ha detto il leader del Carroccio.

In Europa “se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen”, ha aggiunto.

“Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta per le libertà”, ha detto la leader del Rassemblement national. Il ministro Giorgetti: “Per il debito pagheremo 14 miliardi di interessi. Sono soldi sottratti ad aiuti, sanità e riduzione delle tasse”.

“La tassa sugli extraprofitti miliardari delle banche per la Lega è una priorità, non torneremo indietro“, ha detto Matteo Salvini, dal palco di Pontida 2023.

“Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa – ha aggiunto – sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince”.

In Europa “se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen”.

Poche, finora, le bandiere con il logo di ‘Lega-Salvini premier’. Prevalgono quelle delle sezioni delle varie regioni, compreso il leone di San Marco con la scritta aggiunta sotto ‘Autonomia subito’ o la maglietta, venduta allo stand del Veneto, su cui è stampato: ‘Cerchiamo donne e uomini per un viaggio audace… l’Autonomia’.

“Evviva il diritto di amare – ha detto Salvini sempre e comunque per donne e uomini nella propria camera da letto, perché non sta a noi giudicare cosa è contro o no natura.

Si può fare senza Pride, sfilate e carrozzoni” ma allo stesso tempo “difendo e nessuno mi farà cambiare sul diritto di un bambino a essere al mondo se ci sono una mamma e un papà. Quindi mai all’utero in affitto”.-

Giorgetti: ‘Per il debito pagheremo 14 miliardi di interessi’

“Come ministro Economia mi alzo la mattina e condivido le angosce, le preoccupazioni di tanti imprenditori e famiglie che si alzano con il debito sulle spalle.

Anche io da ministro mi alzo con un grande debito sulle spalle: 2.859 miliardi: significa che soltanto l’anno prossimo, per interessi in più dovremo pagare 14 miliardi, 14 miliardi sottratti ad aiuti, sanità, riduzione delle tasse”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo al raduno della Lega a Pontida.

