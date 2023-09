Salvatore Monaco è un nuovo calciatore del Potenza

Il Potenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Salvatore Monaco. Nato a Napoli il 15 agosto 1992, riveste il ruolo di difensore ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Inizia la carriera con il Cecchina, in provincia di Roma, nel campionato Eccellenza Lazio, giocando 32 partite e realizzando 2 gol. La stagione successiva sale in Serie D, al Budoni, allora provincia di Olbia-Tempio, ottenendo 30 presenze e 1 rete; nella stessa stagione gioca il Torneo di Viareggio con la Rappresentativa Serie D, arrivando ai quarti di finale, persi con la Roma. Nella stagione 2012-2013 arriva l’esordio tra i professionisti, al Casale, in Lega Pro Seconda Divisione collezionando 28 presenze. I Nerostellati non si iscrivono però al successivo campionato e Monaco firma per l’Arzanese (Lega Pro Seconda Divisione) collezionando 11 presenze totali. Nell’agosto 2014 firma per il Taranto in Serie D, squadra dove aveva giocato anche il padre, ma subito dopo l’esordio in Coppa Italia, viene prelevato dal Grosseto in Lega Pro. Chiude la stagione con 23 presenze e 1 rete messa a segno, ma il Grosseto non si iscrive al successivo campionato e nell’estate 2015 si trasferisce all’Arezzo. Dopo aver collezionato 13 presenze in amaranto viene acquistato dal Perugia in Serie B nel gennaio 2016. Con la maglia del grifo scende in campo in 51 occasioni, realizzando 2 reti fino a gennaio 2018, quando si trasferisce alla Salernitana (14 presenze). Nella stagione 2019/2020 passa in prestito al Cosenza, collezionando 22 presenze complessive. Torna al Perugia 2020/2021 dove vince il campionato di Serie C con 23 presenze ed 1 rete messa a segno. Poi per Monaco è tempo di Padova dove il difensore prima gioca ala grande 31 partite in C nella stagione 2021/202 ma purtroppo proprio in bianco-rosso il ragazzo si “spegnerà” non giocando mai lo scorso anno.Adesso con voglia e grinta Monaco è pronto a ripartire da Potenza.