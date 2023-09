Nominati i Presidenti dei Parchi del Vulture e Chiese Rupestri

Il Consiglio regionale della Basilicata, che si è riunito oggi in seduta straordinaria, ha nominato Francesca Di Lucchio presidente dell’Ente di Gestione del Parco Naturale regionale del Vulture e Giovanni Mianulli presidente dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. Entrambi hanno ottenuto 10 voti. Un voto è andato a Miche Sonnessa per il Parco del Vulture e un voto a Paola Saraceno per il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

Nel breve dibattito sviluppatosi precedentemente il voto sono intervenuti i consiglieri Cifarelli (Pd) e Bellettieri (FI).

In apertura di seduta il Presidente dell’Assemblea regionale, Carmine Cicala, ha invitato l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime del sisma che ha colpito il Marocco e dell’alluvione verificatasi in Libia. Cicala ha, poi, espresso sentimenti di cordoglio, a nome di tutta l’Assise, per la perdita della mamma della consigliera Dina Sileo.