Giovedì 14 settembre interruzione dell’energia elettrica in alcune zone di Senise

In alcune zone del comune di Senise per dei lavori l’Enel interrompe l’erogazione di energia elettrica dalle ore 9:00 alle 16:30 di giovedì 14 settembre. L’interruzione interessa i solo clienti alimentati in bassa tensione . Le vie interessate e i civici sono riportate nella tabella allegata: