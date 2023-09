Senise, presentata ieri martedì 5 settembre l’Associazione Fare Futuro

Ieri a Senise è stata presentata l’Associazione Fare Futuro alla presenza dell’l’Avv Michele Napoli coordinatore regionale Associazione-Fare Futuro- Basilicata, dirigente di FDI, vice sindaco del Comune di Potenza.

La riunione ha avuto successo con una nutrita partecipazione e con interventi mirati che hanno riguardato le tante problematiche del territorio.

L’ Associazione ha intrapreso un percorso organizzativo culturale e politico attraverso il quale affronterà tutti i temi specifici e le problematiche che riguardano il Senisese e l’area sud di Basilicata, uno strumento per aggregare giovani e non solo, ma anche per affrontare i temi politici più importanti.