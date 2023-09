COMUNE DI TURSI – GEMELLAGGIO TURSI-PARGA (GRECIA)

Quest’oggi nella meravigliosa città di Parga in Grecia, insieme al consigliere comunale Giuliano Salerno, abbiamo sottoscritto con il Sindaco Zachariàs Nikolaos e l’amministrazione di Parga un patto d’amicizia e gemellaggio per un proficuo scambio culturale, turistico ed anche commerciale tra le nostre comunità mosse sempre dalla ferma volontà di mantenere vivo il principio europeista di ognuno di noi.

L’idea di intraprendere questi rapporti è nata dal Prof. Dimitri Roubis, responsabile degli scavi archeologici condotti dall’università di Basilicata presso il sacro monte di Anglona che, attraverso i suoi studi ha appurato la presenza di similitudini storiche, culturali e sociali tra la nostra comunità e la ridente cittadina greca, accogliente ed ospitale come poche.

Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto per la nascita di questi ponti relazionali tra la terra ellenica e la nostra Basilicata va a al Dott. Zervas Giorgios per aver curato nei dettagli l’inizio di questo percorso che spero duri nel tempo e possa portare benefici ad entrambe le comunità.

Continuiamo a seguire il consiglio di Papa Francesco che ci invita a costruire ponti e non muri per il benessere e la pace delle nostre comunità.