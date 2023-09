GARA TARANTO – FOGGIA DEL 3 SETTEMBRE 2023

l Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti eventualmente tenuti dai tifosi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:

– accerti i fattori eziologici che hanno determinato l’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud occupata dai tifosi ospitati e che, propagandosi, ha determinato gravi danni all’impianto;

– accerti, in particolare, se l’incendio sia stato provocato da comportamenti dolosi e/o colposi dei tifosi presenti all’interno dell’impianto, specificandone la società di appartenenza;

– indichi il Settore all’interno del quale normalmente i tifosi ospitati assistono alle gare casalinghe della società di appartenenza, ove a carico degli stessi emergano elementi di responsabilità in ordine alla provocazione dell’incendio in questione;

– acquisisca, secondo la normativa, gli atti di indagine eventualmente posti in essere dall’Autorità Giudiziaria e/o gli atti posti in essere dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a fini amministrativi;

– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2.000,00 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Gradinata, indirizzato, durante la gara, fasci laser verso il Settore Curva Sud occupato dei tifosi avversari, comportamento reiterato nonostante gli annunci finalizzati ad invitare gli autori all’interruzione di tale condotta;

2. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Curva Nord, lanciato al termine della gara sul

terreno di gioco all’indirizzo di tesserati del Foggia una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti,

una trombetta in plastica di piccole dimensioni e un accendino, oggetto, quest’ ultimo, che Colpiva al braccio un tesserato della squadra avversaria senza arrecargli danni fisici

evidenti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR): Ezio Capuano

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR): Matias Antonini Lui, Simone Calvano, Antonio Ferarra, Marco Fiorani, Andrea Loliva