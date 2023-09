POTENZA: Percorso cibo, moda, musica ed arte”: incontro con i giornalisti LUNEDI’ 04 Settembre ore 10,30

L’evento “Pretoria4.Pz – Percorso cibo, moda, musica ed arte”, organizzato per i giorni 7 e 8 settembre da un gruppo di imprese del centro storico di Potenza, in collaborazione con Confcommercio, sarà presentato ai giornalisti LUNEDI’ 4 settembre ore 10,30 al gazebo dell’Antica Caffetteria piazza Matteotti Potenza.

L’obiettivo è quello di animare tutto il centro storico con: eventi musicali organizzati nei dehor degli aderenti o in spazi funzionali ad altri eventi (moda ed arte); sfilate flash organizzate in luoghi simbolo di via Pretoria; estemporanee di arte in angoli più caratteristici del centro.

Un evento che intorno a moda, cibo, musica ed arte intende promuovere una sorta di percorso non solo gastronomico per attrarre le persone al centro dove assaggiare le specialità di ogni singolo esercente aderente e trascorrere la serata.

Con i rappresentanti delle imprese organizzatrici, saranno presenti il presidente Confcommercio Potenza Angelo Lovallo e l’assessore comunale di Potenza Stefania D’Ottavio (cultura-turismo).