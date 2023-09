Potenza – Brindisi. Dichiarazioni mister Colombo

Prima conferenza stampa pre gara per mister Alberto Colombo in vista di Potenza – Brindisi: 1^ giornata di Serie C – Girone C 2023/24, domenica 3 settembre alle ore 20.45 presso lo Stadio Alfredo Viviani.

“Iniziamo – ha dichiarato – consci del lavoro fatto fino ad ora. La città di Potenza ha fame di calcio, mi aspetto una bella cornice di pubblico. Guai a pensare che avere una neopromossa come il Brindisi sia più semplice. Sarà un avversaro duro, con delle idee e una rosa in linea con le esigenze del suo allenatore. Sarò contento se faremo le cose meglio dell’avversario, se la squadra darà tutto quello che ha in corpo in questo momento e soprattutto se avrà il giusto atteggiamento, coraggioso e che sappia leggere i momenti della partita. Conterà molto l’atteggiamento mentale.”