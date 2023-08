Controesodo: Traffico sostenuto sul tratto lucano della A2 e sulle principali arterie della regione

In costanta aumento il traffico sulle principali arterie stradali della Basilicata in questa domenica da bollino rosso per il controesodo estivo.

Sul tratto lucano della A2, nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, una serie di piccoli tamponamenti, senza conseguenze gravi, ha avuto come effetto un rallentamento della circolazione in direzione nord.

Transito sostenuto anche sulla 106 jonica e sulle altre arterie della regione.