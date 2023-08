Per la festa della Madonna Nera attese trentamila persone

Sono attese non meno di 30 mila persone per i festeggiamenti della Madonna Nera di Viggiano (Potenza), in programma dal 2 al 5 settembre prossimo nel centro della Val d’Agri: è quanto si è appreso ieri mattina, dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha definito le misure di sicurezza per gli eventi religiosi e civili.

Durante la riunione sono stati discussi gli aspetti relativi a viabilità pedonale e veicolare, aree di parcheggio, presidi di assistenza sanitaria, afflusso e deflusso nelle piazze e negli spazi pubblici: “Dobbiamo garantire che i festeggiamenti per la Patrona della Basilicata si svolgano in una cornice di piena sicurezza – ha commentato Campanaro – con un rilevante potenziamento dei servizi di vigilanza del territorio da parte di Forze di Polizia, Polizia locale, addetti alla sicurezza e volontari”.