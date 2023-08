TUTTO PRONTO PER MONTICCHIO TRIATHLON

La località di Monticchio, che ospita i due laghi di origini vulcaniche, sarà lo scenario per la gara di Triathlon in programma domenica 3 settembre. Una competizione sportiva di respiro nazionale che vedrà gareggiare circa 200 atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Gli sportivi si misureranno nelle tre discipline – nuoto, bici e corsa – in un ambiente naturale davvero incantevole.

Vito Mecca, che pratica il Triathlon da circa venti anni, è l’organizzatore di questo evento.

Dopo il successo dell’anno scorso l’atleta potentino ha deciso di riproporre la competizione a Monticchio ma la località del Vulture non è l’unico territorio lucano ad ospitare eventi nazionali. In autunno un’altra gara sportiva si svolgerà in Basilicata, regione con bassa antropizzazione e traffico ridotto, condizioni ideali per lo svolgimenti di eventi sportivi in sicurezza.

L’atleta Vito Mecca ci annuncia gli eventi sportivi in programma.

Ascolta il podcast per scoprire dove e quando si svolgeranno.