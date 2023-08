Pordenonelegge: Parole in scena, la letteratura si fa spettacolo

La letteratura fa spettacolo a pordenonelegge con Parole in scena, dal 13 al 17 settembre, incrocio fra letteratura e voce degli artisti.

Il festival sarà innanzitutto cornice del dialogo fra due grandi voci, i protagonisti dell’evento inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia: sabato 16 settembre, alle 21 al Teatro Verdi, saranno faccia a faccia lo scrittore Sandro Veronesi e il regista Edoardo De Angelis, che firmano il romanzo biografico “Comandante” (Bompiani) dedicato alla figura di Salvatore Todaro, l’ufficiale della Regia Marina italiana che in guerra disobbedì agli ordini tedeschi e salvò i nemici affondati dal suo sommergibile.

Da questo libro è stato tratto il film che, in prima mondiale, il 30 agosto aprirà il cartellone della Biennale Cinema 2023.

È anche attesa la presentazione, in anteprima, della autobiografia del maestro della fotografia Dante Spinotti che il 17 settembre (alle 17.30 al Capitol), per la prima volta presenterà il suo libro “Il sogno del cinema.

La mia vita, un film alla volta” (La nave di Teseo), scritta con Nicola Lucchi.

A pnlegge ci sarà anche (14 settembre), l’anteprima del docufilm “Cavalcando la tigre”, biografia di Lino Zanussi, industriale di Pordenone, scritta e diretta da Piergiorgio Grizzo. E poi, Malika Ayane (16 settembre) con la sua prima prova letteraria, “Ansia da felicità” (Rizzoli); Sabina Guzzanti, la Banda Osiris con il nutrizionista Pier Luigi Rossi, la scienziata Ilaria Capua, in dialogo con Antonella Attili su “Le parole della salute circolare”; Mauro Covacich, con un reading dall’ultimo libro, “L’avventura terrestre”; il pianista iraniano Ramin Bahrami, in dialogo con Alessandro Milan promotore del Premio Wondy; e torna a “Parole in scena” il fumettista Davide Toffolo.

Torna anche il rave letterario carnediromanzo con Massimo Cirri e Natalino Balasso; la sera del 14 settembre, la Banda dei Carabinieri di Roma.

ANSA