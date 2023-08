Coppa Delle Divisioni Calcio A5, il Futsal Senise nel Girone R con Potenza Calcio a 5 e Feldi Eboli

È stato diramato il programma del Turno di Coppa della Divisione: Il Futsal Senise inserito nel Girone R con Potenza Calcio a 5 e Feldi Eboli. In casa Futsa Senise c’è l’immensa emozione di dover affrontare in casa Campioni d’Italia in carica. Un premio incredibile per la squadra, la Dirigenza, gli sponsor e i tifosi.