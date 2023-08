Calvera 10 agosto 2023, Sagra dei Maccarun cù Fierr

A Calvera, piccolo borgo del Pollino, dai palazzi bianchi, tutto pronto per la seconda tappa del percorso culturale la “Via del Miskiglio in programma nei giorni 10 e 11 agosto 2023. Ricco il cartellone di eventi promosso dal Comune di Calvera guidato dal Sindaco Pasquale Bartolomeo con la preziosa collaborazione della Pro Loco Calvera, dell’associazione La Lente e della Protezione Civile che avrà inizio la mattina del 10 Agosto già dalle ore 8.30 presso il Mercato coperto comunale con la preparazione della pasta per la “Sagra dei Maccarun Cu’ Fierr” a cura delle donne del paese della Valle del Serrapotamo nel rispetto dell’ antica tradizione dove oltre alla farina di grano vengono usate quelle di fave e ceci.

Nel pomeriggio alle ore 18.30 in Piazza Risorgimento prevista un’importante masterclass dal titolo “Il Miskiglio e le nuove frontiere del cibo” con la partecipazione di Chef Morgan Witkin e Peppone Calabrese, gastronomo e conduttore di Lineaverde Rai 1. Sempre in Piazza Risorgimento alle ore 20 la Pro Loco Calvera rappresentata da Vito Giammetta curerà la Festa dell’Emigrante patrocinata da Apt Basilicata, Regione Basilicata, Comune di Calvera, Ministero del Turismo e Ente Pro Loco Italiane, con la cerimonia di premiazione “Orgoglio Calverese” con il focus “Una traccia nella storia” a Emma Italiano e “Un esempio di Vita” a Mario Bartolomeo, due calveresi doc che nel corso del loro impegno in tanti anni hanno mostrato attaccamento al paese e rappresentano un fulgido esempio per le nuove generazioni.

Dopo la premiazione intorno alle 21 spazio alla degustazione dei rinomati “Maccaron Cu’ Fierr” e all’esibizione musicale del maestro Pietro Cirillo e i Tamburi della Tarantola di Tricarico. L’ 11 agosto il programma prevede “La Notte dei Palazzi Bianchi – Il Viaggio di Matilde Serrao” con inizio alle ore 18 in piazza Risorgimento del laboratorio di artigianato locale a cura della Pro Loco Calvera per proseguire alle 19 con la rappresentazione itinerante tra i Palazzi bianchi e alle ore 21 con la degustazione della pasta di farina di Miskiglio. Gran finale alle ore 23 con l’illuminazione dei palazzi bianchi calveresi con 1000 candele.