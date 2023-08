ZES UNICA, BARDI: “DA MELONI PAROLE IMPORTANTI”

“L’istituzione di una Zes unica rappresenta una grande opportunità per attrarre investimenti e rilanciare l’economia del Mezzogiorno.

In questo senso, la conclusione dell’accordo tra il governo centrale e la Commissione europea simboleggia l’inizio di un percorso importante che, in un mercato sempre più globalizzato, rafforzerà la cooperazione tra le regioni del sud i cui rappresentanti istituzionali punteranno a remare ancor di più nella stessa direzione per vincere le sfide future, migliorando il proprio patrimonio infrastrutturale e tecnologico, i servizi e creando le condizioni per nuove opportunità occupazionali.

L’annuncio odierno del Presidente Meloni di prossimi interventi normativi collegati per rendere queste norme operative, aumenta la nostra soddisfazione per una misura decisiva per il futuro della Basilicata”.

È quanto dichiara il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi.