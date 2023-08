FSC 2021/27, GALELLA: 945 MILIONI A BASILICATA SEGNALE DI FIDUCIA

“Il Governo Meloni e il Ministro Fitto, con grande dedizione, responsabilità e impegno per l’Italia e i suoi territori, hanno annunciato il riparto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021/27, destinando alla Basilicata un’importante somma di 945 milioni di euro.

Si tratta di una notizia di estrema importanza per la regione, che riceverà un significativo sostegno finanziario per cofinanziare i programmi europei e promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Il Fondo Sviluppo e Coesione rappresenta una reale opportunità per sostenere progetti e iniziative che mirano a promuovere la crescita della Basilicata e investire in settori strategici come l’innovazione, l’ambiente, l’agricoltura, le infrastrutture e il turismo.

Questo finanziamento rappresenta un segnale tangibile di fiducia nella nostra regione e delle politiche messe in campo per promuoverne lo sviluppo territoriale e per assicurare un futuro prospero e sostenibile per la Basilicata e i suoi cittadini”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella.