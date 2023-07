Smartphone pieghevoli, previsioni record entro il 2027

Il 2023 potrebbe essere l’anno di consolidamento degli smartphone pieghevoli.

Samsung ha appena presentato gli ultimi Galaxy Fold Z5 e Galaxy Flip Z5 ma i concorrenti non stanno a guardare. Tra i più attivi ci sono Motorola, divisione mobile di Lenovo, e Oppo.

Questi saranno i marchi che la faranno da padrone secondo le stime degli analisti di Counterpoint Research.

L’agenzia prevede che le spedizioni globali di smartphone pieghevoli raggiungeranno i 78,6 milioni di unità nel 2026 e 101,5 milioni nel 2027. I numeri sono inseriti nel report Global Foldable Smartphone Tracker and Forecast.

Samsung dovrebbe mantenere ben oltre la leadership di settore nel corso degli anni, con oltre il 50% di fetta totale. Cresceranno anche Motorola e Oppo, così come Huawei nei Paesi orientali, mentre dal 2025 si potrebbe affacciare sul mercato Apple.

Tra un paio di anni infatti Counterpoint prevede il lancio del primo iPhone con schermo pieghevole, simile al Flip di Samsung e al Razr di Motorola, con apertura a conchiglia e dimensioni, da chiuso, ridotte.

“Stiamo cercando di capire cosa farà Apple – ha spiegato l’analista di Counterpoint Research, Jene Park – Consideriamo il 2025 come il possibile anno di debutto per il primo iPhone pieghevole, e questo potrebbe dare una spinta ulteriore di crescita al settore”.

Park ha poi aggiunto: “Esaminando l’attuale risposta dei consumatori, vediamo una certa volontà nelle preferenze di acquisto di pieghevoli. Questo è un buon segno per un mercato che può accelerare l’entusiasmo per un segmento fin qui di nicchia”.

In generale, la spedizioni globali di smartphone pieghevoli sono cresciute del 64% su base annua nel primo trimestre del 2023 per raggiungere 2,52 milioni di unità.

In Cina, dove sono presenti anche modelli ancora non disponibili in Occidente, l’aumento è stato del 127% su base annua nel primo trimestre del 2023, per un totale di 1,1 milioni di unità spedite.

ANSA