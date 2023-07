Fiati Festival Ferrandina, presentata l’edizione 2023 e il Museo della musica dedicato al maestro Orsomando

L’Anteprima del Fiati Festival Ferrandina 2023 non ha deluso le aspettative. Una piazza gremita ha accolto l’ingresso in piazza delle due bande di casa Gran Concerto Bandistico “Giuseppe Mascolo” e Gran Concerto Bandistico “Ernesto De Martino”.

Il progetto musicale e il programma completo del 4° Fiati Festival Ferrandina sono stati illustrati dal direttore artistico Antonio Zizzamia, insieme al sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti e all’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase: un cartellone che vedrà alternarsi fino al 30 luglio bande e orchestre di fiati civili e militari, solisti internazionali, ensemble strumentali, brass band e bande giovanili.

Il Gran Concerto Bandistico “Giuseppe Mascolo”, diretto da Giulio Giannelli, ha proposto “Immagini musicali ai confini del mare”. “La forza della musica” è stato, invece, il filo conduttore del Gran Concerto Bandistico “Ernesto De Martino” diretto da Domenico Ponzio.

La serata, presentata da Maria Grazia Martoccia, è stata anche l’occasione per ufficializzare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Culturale Mnemosine ETS per la costituzione di un Museo della Musica, dedicato al Maestro Giovanni Orsomando, dove saranno esposte le composizioni e i memorabilia appartenuti al Maestro. Il complesso di San Domenico che già ospita la Biblioteca Comunale e il MAFE- Museo Civico Archeologico di Ferrandina, ospiterà anche la Biblioteca A.C.M. specializzata in musica e il Museo.

Ferrandina, per la sua consolidata tradizione musicale di cui il Fiati Festival Ferrandina- 36° Raduno nazionale delle bande da giro è espressione, non poteva non essere la sede più idonea ad ospitare uno dei più importanti compositori di musica originale per banda. Ma la tradizione musicale di Ferrandina non si limiterà solo alla banda e al “Fondo Orsomando”, poiché ad essi si è aggiunto il “Fondo Colino”: una raccolta di oltre trent’anni di attività di Mons. Pablo Colino, Canonico e Maestro di Cappella Emerito della Basilica di San Pietro in Vaticano, uno dei personaggi più affermati nell’ambito della musica sacra a livello nazionale ed internazionale.

Il Fiati Festival intanto continua. Mercoledì 26 luglio, Ferrandina ospiterà la Banda dell’Esercito italiano che torna a suonare in Basilicata dopo 19 anni. La parata inaugurale partirà alle ore 21 dalla Scuola D’Onofrio e si snoderà lungo tutto corso Vittorio Emanuele II, con l’omaggio ai Caduti in guerra e il saluto alla città, in piazza Plebiscito, alla presenza delle autorità civili e militari. A sancire l’apertura ufficiale del 4° Fiati Festival Ferrandina sarà il saluto del sindaco Carmine Lisanti. Poi spazio alla musica con il concerto “Le musiche originali per banda dal vecchio continente”, eseguito dalla Banda dell’Esercito Italiano diretta dal maestro maggiore Filippo Cangiamila.