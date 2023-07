FIATI FESTIVAL 2023, il programma dal 23 al 30 luglio

Fiati Festival Ferrandina: tutto pronto per l’edizione 2023. Dal 23 al 30 luglio bande e orchestre di fiati civili e militari, solisti internazionali, ensemble strumentali, Brass band e bande giovanili, daranno vita, anche quest’anno, a un cartellone ricco di musica ed emozioni. In programma cinque giornate di concerti, parate, laboratori di formazione strumentale.

La presentazione ufficiale del cartellone si terrà domenica 23 luglio, alle ore 21.15, in piazza Plebiscito, preceduta dalla sfilata delle bande cittadine lungo corso Vittorio Emanuele.

Il progetto musicale e il programma completo del 4° Fiati Festival Ferrandina saranno illustrati dal direttore artistico Antonio Zizzamia, insieme al sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti e all’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase. La serata proseguirà con il concerto del Gran Concerto Bandistico “Giuseppe Mascolo” e il Gran Concerto Bandistico “Ernesto De Martino” dirette rispettivamente dai maestri Giulio Giannelli e Domenico Ponzio.

Le proposte artistiche del Fiati Festival Ferrandina- XXXVI Raduno nazionale delle Bande saranno come sempre nel segno di tradizione, formazione, innovazione, pluralità.

La Banda dell’Esercito italiano torna a suonare in Basilicata dopo 19 anni, in occasione della serata di apertura di mercoledì 26 luglio.

La parata inaugurale partirà alle ore 21 dalla Scuola D’Onofrio e si snoderà lungo tutto corso Vittorio Emanuele II, con l’omaggio ai Caduti in guerra e il saluto alla città, in piazza Plebiscito, alla presenza delle autorità civili e militari.

A sancire l’apertura ufficiale del 4° Fiati Festival Ferrandina sarà il saluto del sindaco Carmine Lisanti. Poi spazio alla musica con il concerto “Le musiche originali per banda dal vecchio continente” della Banda dell’Esercito Italiano diretta dal maestro maggiore Filippo Cangiamila.

Giovedì 27 luglio sarà la volta dell’Orchestra di Fiati “Gioacchino Ligonzo” Città di Conversano (Bari) diretta dal M° Angelo Schirinzi e della Banda “Francesco D’Amato – Francesco Cardaropoli” Città di Bracigliano (Salerno) con la direzione del M° Carmine Santaniello.

Ma, oltre alle bande, c’è altro nel mondo dei fiati. A fare da filo conduttore alla giornata di venerdì 28 luglio sarà il fare musica con organici diversi dalla banda.

Si apre alle ore 19, nel chiostro di San Domenico con il concerto “Harmoniemusik” del Nuovo Ottetto Italiano di Michele Carulli e si prosegue alle ore 21, in piazza Plebiscito con il concerto conclusivo del Laboratorio di British Style Brass Band Fiati Festival, diretto dal m° Cangiamila.

Ospite d’onore la solista internazionale di flicorno contralto Sophie Binet-Budelot, artista Besson London.

A seguire “15 minuti con Lorenzo Della Fonte”, musicista, compositore e direttore d’orchestra, sul tema “Dalla Banda all’Orchestra di Fiati, un’esigenza di pragmatismo”. Al termine Lorenzo Della Fonte dirigerà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Corelli” di Messina nel concerto “Canti Sacri e Profani, Danze Sinfoniche”.

Sabato 29, alle ore 19, il concerto nel chiostro di San Domenico del Laboratorio Junior Band Fiati Festival diretto dai maestri Nicola Calò e Giuseppe Smaldino, sarà la naturale conclusione delle attività di laboratorio che hanno impegnato oltre 80 ragazzi per tutta la durata del festival.

Ma la vera novità sarà la presentazione di “Windy- Storia di un soffio di vento”, l’originale story book ideato e realizzato dalle classi 2ª e 3ª dell’I.C. D’Onofrio di Ferrandina. Voce narrante: Tommaso Ferrandina.

Si prosegue in Piazza Plebiscito, alle 21 con il concerto dell’Orchestra di Fiati Maria Santissima di Custonaci (Trapani) diretta dal M° Alesssandro Vinci e alle ore 22 con la Fiati Festival Wind Orchestra in “Immagini, Variazioni, Divertimenti, e Danze Sinfoniche dal vecchio e nuovo mondo” diretta dal M° Antonio Zizzamia con la partecipazione speciale di Gregorio Tuninetti, flautista presso il Teatro del Maggio Fiorentino.

Un’autentica festa della musica che si concluderà domenica 30 luglio, con un programma fittissimo.

Si inizia alle 9 con il concerto del Laboratorio Orchestrale Wind Orchestra e si continua con il matinée musicale a cura di ensemble strumentali del Fiati Festival nel Chiostro di San Domenico.

Dalle ore 17.30 “Quartieri in festa” e stop &go show con le street band ConTurBand di Turi (Bari), Route 99 Street Band di Molfetta (Bari) e BirbantBand di Ruvo di Puglia (Bari). Gran finale, alle ore 21.30, con “L’Operetta in piazza…”: va in scena “La Vedova Allegra” di Franz Lehàr, eseguita dalla Fiati Festival Wind Orchestra Ferrandina con il coro Anima Voice e Sinopia Dance di Francesco Asselta, su adattamento scenico in tre atti di Antonio Zizzamia e Stefania Casarin, arrangiamento per orchestra di fiati di Filippo Cangiamila, scenografie e regia di Giuseppe Ranoia.