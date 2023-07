I-DAYS MILANO COCA COLA: Si chiude l’edizione record con oltre 320 mila spettatori

Milano, 17 luglio 2023. Si sono conclusi sabato 15 luglio gli I-Days Milano Coca Cola 2023, la manifestazione organizzata da Live Nation che per un totale di 7 incredibili giornate ha incoronato Milano capitale della musica mondiale richiamando nel capoluogo lombardo oltre 320 mila spettatori arrivati da tutta Italia e dall’Europa.

L’enorme successo registrato è il risultato di un mix vincente di grandi nomi della musica internazionale, l’accoglienza della città di Milano e due location (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) che hanno saputo offrire ottimi servizi al pubblico permettendo alla manifestazione di battere ogni record precedentemente registrato dagli I-Days per affluenza di pubblico.

Forti di questo risultato I-DAYS MILANO conferma l’edizione 2024 all’Ippodromo Snai La Maura e all’Ippodromo Snai San Siro con la stessa formula vincente di quest’anno.

Le date per la prossima edizione sono 16, 27, 28, 29, 30 giugno e 5, 6, 7 e 9 luglio 2024.

Il cast sarà svelato prossimamente su www.idays.it e sui canali social degli I-Days.

Gli I-Days Milano Coca Cola 2023 resteranno per sempre impressi nei ricordi degli amanti della grande musica live.



Dopo lo straordinario successo dei primi due weekend, sabato 15 luglio è stato il momento del gran finale con il travolgente concerto degli ARCTIC MONKEYS .



La band fenomeno della musica UK si è esibita davanti ad oltre 65 mila spettatori , un vero e proprio record per il gruppo di Alex Turner che in 20 anni di carriera non aveva mai fatto un concerto così grande in Italia e se si aggiunge il sold out di Roma si arriva ad oltre 100 mila fan nel nostro paese.

La manifestazione si era aperta giovedì 22 giugno all’Ippodromo Snai San Siro con lo straordinario show di FLORENCE + THE MACHINE , un set onirico durante il quale la cantautrice inglese ha ammaliato il pubblico dell’Ippodromo Snai San Siro andato velocemente SOLD OUT.

La sera successiva era stata la super star spagnola ROSALÌA ad infiammare il palco presentando uno show, anche questo Sold out, che l’artista aveva rodato già al Coachella e al Primavera, tra i maggiori festival internazionali che hanno ospitato ROSALÌA prima dell’arrivo in Italia.

Il primo weekend era stato chiuso dall’attesissimo concerto di PAOLO NUTINI , il cantautore scozzese amatissimo dal pubblico italiano che con la sua voce graffiante è tornato nel nostro paese dopo i 9 concerti sold out dello scorso anno.

Il primo grande protagonista del secondo weekend è stata la megastar TRAVIS SCOTT che venerdì 1 luglio ha radunato all’Ippodromo Snai La Maura per un rito Collettivo a base di musica rap 80 mila fan (età media 17-25) davvero entusiasti e con i volti felici nonostante la pioggia che non ha dato loro tregua durante tutta la giornata.

Il giorno successivo sono stati i co-headliner LIAM GALLAGHER e THE BLACK KEYS a infiammare il palco confermando Milano tra le capitali della musica mondiale, la Glastonbury italiana. Davanti a loro oltre 27 mila fan in adorazione raccolti per cantare a squarciagola canzoni che hanno segnato un’intera generazione e a scherzare con Gallagher di calcio e tifo.

La sera successiva, la conclusione di una tre giorni così spettacolare è arrivata grazie all’inconfondibile sound dei RED HOT CHILI PEPPERS che hanno portato il loro incredibile show davanti a 70 mila spettatori in visibilio.

Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico eterogeneo davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.



Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.