SS18, MERRA: UN NUOVO ESEMPIO PER IL PASSATO E IL FUTURO

“L’apertura della statale 18 testimonia come in Basilicata finalmente si sceglie, si decide e si realizzano opere. Tanto non era avvenuto mai nella immota irresponsabile attesa che la storia facesse il suo corso, ma noi abbiamo deciso di cambiarlo il corso della storia. In questi quattro mesi non sono mancati solitudine e tensione, ma abbiamo compiuto responsabilmente delle scelte e sono state giuste e decisive.

La sfida è vinta e il ringraziamento va anzitutto al Ministro Salvini e all’ad di Anas Aldo Isi. Alla speculazione mediatica di detrattori rispondiamo con la grandezza delle opere, in uno scenario, quello della frana di Castrocucco di Maratea, che è sicuramente tra i più problematici e complessi del nostro territorio”.

E’ quanto dichiara l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Donatella Merra.

ANSA