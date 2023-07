SENISE : addio a Michele Arenella

La nota sulla pagina facebook Avis Comunale Senise

La nota sulla pagina facebook Circolo Canottieri Lucani Senise

Oggi il mio pensiero è rivolto a Michele Arenella… Senisese di adozione ma con lo spirito e l’atteggiamento di una persona che in questo paese c’era nato. Ex Presidente del Circolo Canottieri Lucani nonché attivissimo sostenitore (ricordo con piacere quando ci accompagnava con la sua Lancia Thema a fare le prime gare di canottaggio a Bari, Taranto e Brindisi). Ex Presidente Avis, socio e attore Sams una persona che si era integrata benissimo nel nostro tessuto sociale migliorandone alcune “mancanze” con la sua preparazione a 360°. Un abbraccio ai Figli Egidio, Felice e Maurizio da tutti noi del Circolo Canottieri Lucani e siate orgogliosi di aver avuto un padre così che vi ha sicuramente insegnato tanto.