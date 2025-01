Diga di Monte Cotugno: lavori ancora fermi, la comunità di Senise sbigottita

A distanza di oltre un mese dagli annunci dell’Assessore Pepe riguardanti l’imminente avvio dei lavori di manutenzione sulla Diga di Monte Cotugno, la situazione resta invariata. Nonostante le rassicurazioni e le promesse di un intervento celere per risolvere le criticità legate al manto bituminoso della diga, più grande in terra battuta d’Europa, i lavori non hanno ancora avuto inizio.

La comunità di Senise e le associazioni locali esprimono crescente preoccupazione di fronte a questo ulteriore ritardo. La carenza di acqua, già critica a causa delle limitazioni imposte negli anni per consentire i lavori di manutenzione, rischia di aggravarsi ulteriormente. L’assenza di interventi tempestivi potrebbe avere ripercussioni significative sull’agricoltura, sull’approvvigionamento idrico delle comunità locali e sull’ecosistema della zona.

“Non capiamo a cosa siano dovuti questi ritardi” – afferma un agricoltore di Senise– “La Diga di Monte Cotugno è un’infrastruttura strategica per il nostro territorio e non possiamo permetterci ulteriori attese. Chiediamo all’amministrazione regionale di fare chiarezza sulla tempistica dei lavori e di garantire che vengano avviati al più presto”. -Siamo a metà gennaio, in diga ci sono appena due monoblocchi, (baracche da cantiere) ma degli inizi dei lavori non se ne parla proprio-“.

La comunità di Senise attende con ansia l’avvio dei lavori di manutenzione sulla Diga di Monte Cotugno. I ritardi accumulati negli anni e l’attuale stallo creano una situazione di allarme che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti. È necessario garantire la sicurezza dell’infrastruttura e tutelare le esigenze idriche del territorio.