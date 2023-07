Armando Roseti : altre proposte su redigendo Bilancio di Previsione Comune di Senise

Riceviamo e pubblichiamo la nota protocollata in mattinata dal consigliere di opposizione al comune di Senise Armando Roseti.

“Gentilissimi,

proseguendo nelle proposte di previsione finanziaria per il prossimo appuntamento di Bilancio, vi invio quanto segue, sperando di poter ricevere riscontro unanime in Consiglio Comunale:

1) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 07, Istituzione capitolo “Creazione Info-point turistici comunali” con una previsione di €8.000: i turisti che visitano il nostro Paese, ad oggi, non hanno punti di riferimento; con questa previsione si propone di istituire n.2 Info-point (uno nel complesso dell’ex-municipio e l’altro nella zona San Biagio) che distribuiscano gratuitamente materiale informativo e propongano percorsi di interesse storico, culturale e paesaggistico che coinvolgono l’Osservatorio Avifaunistico, il lungo-lago, il centro storico e le bellezze architettoniche e storiche del nostro Comune; con le risorse proposte si riuscirebbe a prendere in locazione il secondo locale e si potrebbe proporre alle Associazioni la gestione gratuita di tali punti almeno nei periodi pù “caldi” (estate, Natale, Pasqua);

2) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 07; Istituzione capitolo di spesa (o previsione di minore entrata) denominato “Esonero Imu e Tari alle strutture ricettive”, importo da quantificare con gli uffici: chiunque degli eletti in Consiglio Comunale ha usato almeno una volta, durante la campagna elettorale la locuzione “Borgo-Albergo”, ma nei fatti nulla è stato fatto in quella direzione. Solo gli sforzi economici di imprenditori e cittadini di Senise sono riusciti a far fronte alla mancanza di “posti letto”, ed è per questo motivo che si propone l’esonero da qualsiasi imposta comunale (IMU e TARI) per tutti gli edifici adibiti ad Affittacamere e B&B;

3) Nell’ottica della programmazione triennale è necessario prevedere sempre nella Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 01, la voce di spesa denominata “Spese per stesura regolamento concessione ed utilizzo spazi ed immobili comunali” per € 2.000: il ritardo nell’aggiornare il regolamento già esistente e la mancanza di procedure, costi e regolamenti di utilizzo delle strutture comunali rischia di frenare gli slanci propositivi del mondo associativo; si propone quindi di affidare a terzi la stesura del regolamento e di aprire un confronto immediato sul tema; nell’occasione si ricorda, come già ampiamente segnalato e concordato, che è necessario intervenire anche sul regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale per adeguarlo alle nuove esigenze di democrazia diretta e digitalizzazione;

4) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 06, Istituzione capitolo “Bilancio Partecipato – giovani studenti” per € 10.000: per consentire la crescita della consapevolezza di cosa significa amministrare la cosa pubblica e per rendere partecipi i giovani e sorpattutto gli studenti che frequentano gli istituti nel nostro territorio comunale, l’idea è quella di mettere sul tavolo una somma € 10.000, per ogni annualità del triennio, da destinare alle esigenze dei ragazzi e delle ragazze che vivono il nostro paese, sempre nei limiti delle fattibilità di legge. Le loro assemblee e le loro riunioni potrebbero diventare, in questo modo, occasione di confronto costruttivo su cosa si può fare per rendere il nostro paese più bello e vivibile; nell’occasione potrebbe riprendersi l’idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi;

5) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 01, Istituzione capitolo “Sportello del cittadino” per € 5.000, per ogni annualità del triennio: per consentire ai cittadini di avere, all’interno della struttura comunale, un punto di riferimento di ascolto su problemi correlati al funzionamento degli uffici comunali o per avere supporto sulla gestione di alcune pratiche (CIE, SPID, Volture utenze e simili) si propone la creazione dello Sportello del Cittadino da affidare, anche con cadenza mensile, ad un esperto di rapporti con la P.A per consentire un dialogo constante con le istituzioni e la risoluzioni di problemi legati ai rapporti con la struttura d’ufficio; potrebbe configurarsi anche come “Sportello della Trasparenza”;

6) Spesa corrente, Tit. 1, Misisone 04, Istituzione capitolo “Borse di Studio a studenti Universitari e scuole superiori su storia di Senise” per € 3.000: al fine di incentivare gli studenti di scuola superiore e universitari alla produzione di tesine di diploma o di laurea interamente incentrate sulla storia culturale, sociale, artistica e letteraria di Senise si propone l’istituzione di un bando apposito per l’assegnazione di borse di studio;

7) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 03, Istituzione capitolo “Supporto al Comando dei Vigili Urbani” per € 8.000 per ogni annualità del triennio: si propone di consentire al Comando dei Vigili di usufruire di supporti e organi di sicurezza esterni rispetto alla struttura comunale da utilizzare soprattutto durante le manifestazioni estive, manifestazioni politiche ad alta partecipazione, lavori straordinari che mettono in difficoltà il traffico veicolare, eventi religiosi e simili, da affiancare al già preziosissimo supporto delle organizzazioni di Protezione Civile;

8) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 09, Istituzione capitolo “Campagna di sensibilizzazione su raccolta differenziata e obiettivo “Rifiuti zero”” per € 3.000: si propone la creazione di momenti di sensibilizzazione della cittadinanza per continuare in maniera sempre più efficiente ad effettuare la raccolta differenziata e a perseguire, laddove possibile, percorsi direzionati a conferire in discarica una quantità sempre minore di rifiuto diversamente utilizzabile (es. compost);

9) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 14; Istituzione capitolo “Servizio di predisposizione bando gestione tabelle comunali pubblicitarie” per € 4.000: dopo aver bruscamente eliminato le tabelle direzionali e pubblicitarie già esistenti nelle vie del paese, non si è dato seguito alla stesura del regolamento riguardante l’assegnazione dei nuovi spazi sui nuovi supporti tabellari; con questa previsione si intende definitivamente affrontare un problema sul quale le imprese e i commercianti hanno già pazientato per più di un anno (le risorse sarebbero interamente coperte già nel primo anno dai relativi introiti di assegnazione spazi).

Con questi ulteriori 9 punti si conclude la seconda parte delle proposte relative al Bilancio di Previsione in fase di stesura, nella speranza che in tutto o in parte vengano accolte, e nell’impegno a produrre, fino all’utlimo giorno possibile, ulterori proposte.

Saluti Dott. Armando Francesco Roseti”