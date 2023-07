Consigliere Roseti su Approvazione Bilancio di Previsione

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale di Senise Armando Francesco Roseti, nota che lo stesso ha consegnato e protocollato presso il Comune.

“Gentilissimi, nel manifestare nuovamente il mio dispiacere per non aver ricevuto alcun invito a parteciapare alla discussione sul redigendo Bilancio di Previsione in scadenza il giorno 31/07/2023, mi permetto comunque, nello spirito propositivo che ha caratterizzato il mio mandato di Consigliere Comunale di proporre alcune importanti modifiche e previsioni dalle quali, a mio avviso, non si può più prescindere.

1) Previsione al Titolo 3 delle Entrate di € 120.000 (stimati al ribasso) per ogni annualità del triennio (considerando gli arretrati dovuti) a titolo di “Fitti attivi derivanti da gestione Immobili Comunali”, con preciso riferimento alle due strutture occupate, ad oggi, dall’Ente Azienda Sanitaria di Potenza, inadempiente fin dall’atto di permuta degli immobili comunali stipulato al fine di accellerare la costruzione della “Casa della Salute”. Un respiro così importante nelle entrate correnti del Comune permetterebbe di programmare, nel triennio, alcune importanti attività che di seguito vi propongo: 1) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 1: Istituzione “Ufficio Stampa Comunale” per € 12.000 per ogni annualità del triennio, per tentare di risolvere con una soluzione istituzionale l’enorme distanza creata tra l’operato dell’Amministrazione e i cittadini ;

2) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 13: Istituzione “Taxi Sociale” per € 25.000 per ogni annualità del triennio, per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di poter raggiungere, a costo “sociale”, i centri di visite mediche al di fuori del centro abitato di Senise;

3) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 09: Istituzione capitolo “Manutenzione ordinaria del verde pubblico” (o da aggiungere a capitolo esistente), per € 24.000 per ogni annualità del triennio, per garantire l’ordinaria manutenzione di aiuole, marciapiedi, aree verdi, strade rurali;

4) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 07, Istituzione capitolo “Incarico per studio di fattibilità installazione Chiosco per somministrazione alimenti e bevande nell’area Centro Sportivo-Diga di Montecotugno”, per €5.000, per venire finalmente incontro all’esigenza di cittadini e turisti di trovare ristoro lungo le rive del lago, con rientro economico da parte dell’Ente sul canone mensile di locazione del Chiosco;

5) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 05, Incremento capitolo per “Manifestazioni ed eventi socio culturali” per € 20.000 per ogni annualità del triennio, per consentire alle associazioni operanti sul territorio di promuovere Senise nel corso di tutto l’anno solare;

6) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 01, Istituzione capitolo “Supporto all’Ufficio Ragioneria” per € 10.000 per ogni annualità del triennio, per consentire all’Ufficio il rispetto delle scadenze sugli adempimenti, di diminuire i tempi di pagamento delle fatture di acquisto e per rendere più efficiente tutto il servizio;

7) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 01, Istituzione capitolo “Supporto all’Ufficio Tecnico” per € 10.000 per ogni annualità del triennio, per consentire all’Ufficio di far fronte al numero crescente di richieste (CILA, SCIA, ricerca concessioni storiche) provenienti dai cittadini;

8 ) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 15,Istituzione capitolo “Formazione scuola-lavoro” per € 10.000 per ogni annualità del triennio, per consentire al Comune di Senise di organizzare incontri di orientamento e formazione pre e post scolastica al fine di individuare i vuoti nel mercato del lavoro da colmare con le risorse umane a disposizione;

9) Spesa Corrente, Tit. 1, Missione 17, Istituzione capitolo “Studio di fattibilità recupero ed installazione nuove turbine idroelettriche presso il “muro” della Diga di Montecotugno” per € 4.000 per ogni annualità, per provare a creare un’entrata stabile ed organica nelle casse del Comune di Senise proveniente dallo sfruttamento “green” della risorsa Acqua.

Questi nove punti rappresentano solo una prima parte dei possibili interventi da effettuare. Tutto ciò solo per quanto concerne il potenziale utilizzo delle risorse da recuperare dall’Azienda Sanitaria di Potenza.

Con uno sforzo ed una battaglia politica da portare avanti, insieme, potrebbero, come già ampiamente discusso, crearsi a livello regionale delle “Royalties Senise”, per riconoscere direttamente al Comune di Senise, e non con l’intermediazione di altri sub-enti, una piccola percentuale, stabilita contrattualmente, delle entrate regionali derivante dalla “vendita” della risorsa acqua accumulata nell’Invaso di Monte Cotugno, un po’ come accade per le famose Royalties riconosciute ai territori della Val D’Agri.

Nella speranza che su queste proposte possa aprirsi un dialogo, si resta a disposizione. Dott. Armando Francesco Roseti”