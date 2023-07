Alberto Colombo: “Entusiasmo per rendere orgogliosi i tifosi”

Prima giornata al Viviani del neo allenatore rossoblù, accolto dai vertici societari

Primo giorno allo Stadio Alfredo Viviani per il neo allenatore rossoblù Alberto Colombo. Nella mattinata di lunedì 10 luglio, a dare il benvenuto, tra gli altri, il presidente Donato Macchia e l’Amministratore Delegato del Potenza Calcio, Nicola Macchia. Insieme al direttore sportivo Fortunato Varrà, effettuata una visita delle strutture presenti nell’impianto e posa alla prima foto ufficiale scattata sul terreno di gioco.

“Sono felice di essere approdato in Basilicata, credo che ci siano aspettative importanti da parte dei tifosi e c’è tanto entusiasmo da parte nostra. Chiaro che sarà un girone sempre più complicato per l’arrivo di squadre blasonate e sarà sempre più difficile rispetto alle annate precedenti. C’è la volontà di rendere orgogliosi i tifosi. La scelta è stata fatta anche per quella che è una chicca, una rarità in Serie C, ossia la società che ha voglia di programmare, prima come strutture e come organizzazione, non prevalentemente tecnica, il che rende società e squadra forti.”

Queste le dichiarazioni rilasciate dal neo allenatore rossoblù Alberto Colombo