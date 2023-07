Questa notte verso le due e trenta un ragazzo è stato accoltellato a Irsina. È stato portato in codice rosso all’ospedale di Matera per poi essere trasferito all’ospedale di Potenza dove si trova in terapia intensiva cardiochirurgica. L’aggressore è stato fermato dai Carabinieri impegnati al momento a chiarire le circostanze.