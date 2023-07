Oppo presenta i nuovi smartphone Reno10 Series

Oppo ha svelato ufficialmente anche in Italia la nuova gamma di smartphone della Series Reno 10, di cui fanno parte Reno10 Pro 5G e Reno10 5G.

Entrambi presentano un design sottile e leggero, iconico della serie Reno.

Il corpo curvato in 3D li rende visivamente più sottili, offrendo al tempo stesso una presa più comoda per l’utente. Sulla parte posteriore, Oppo ha utilizzato una tecnica avanzata di fusione per creare un design bicolore intorno alla fotocamera, con materiali in vetro e metallo.

A livello tecnico, il Reno 10 5G ha un display da 6,7 pollici, 8 gb di memoria ram e 256 gb di archiviazione. Tre le fotocamere posteriori: 64 mp, 32 mp e 8 mp, con una per i selfie da 32 mp. La variante Pro integra lo stesso display ma con 12 gb di memoria ram, che è possibile espandere ulteriormente sottraendo spazio all’archiviazione.

Aumenta anche il sensore posteriore principale, qui da 50 mp, a cui si affianca uno da 32 mp e un terzo da 8 mp. La selfie cam resta da 32 mp. Per entrambi, la versione di Android è la numero 13, su base ColorOs, sviluppato internamente dall’azienda.

Dal 4 luglio al 16 luglio i dispositivi saranno disponibili in pre-ordine scontati del 10% con accessori a corredo e in aggiunta ad un supporto per auto.

Secondo gli ultimi dati degli analisti di Counterpoint, Oppo ha chiuso il primo trimestre del 2023 con un market share del 10% a livello globale, invariato nel corso dei dodici mesi precedenti. Il marchio cinese è, con Samsung, l’unico a non aver perso quota dalla fine del 2022, nonostante le difficoltà del settore smartphone.

Il lancio dei nuovi modelli della Serie 10 si inserisce dunque in un contesto nel quale Oppo vuole consolidare la sua posizione come terza forza, proprio dietro Samsung ed Apple, in Europa, forte della buona spinta che le aziende orientali stanno avendo nel vecchio continente.

ANSA