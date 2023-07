Meta spiega il ruolo dell’IA su Facebook e Instagram

Meta ha condiviso, attraverso un post del suo presidente degli affari globali, Nick Clegg, alcuni aggiornamenti su come gli algoritmi scelgono i post che gli utenti di Facebook e Instagram visualizzano sulle loro bacheche.

La volontà è fornire maggiore trasparenza sulle inferenze dell’intelligenza artificiale e, in modo particolare, dagli strumenti di classificazione dei contenuti.

“Con i rapidi progressi di tecnologie come l’IA, è comprensibile che le persone siano entusiaste delle nuove possibilità e, allo stesso tempo, preoccupate” ha scritto il manager. “Riteniamo che man mano che queste tecnologie verranno sviluppate, le aziende dovranno essere più trasparenti sul funzionamento dei loro sistemi”.

Clegg ha sottolineato l’importanza delle System Card di Meta, i contenitori di informazioni nati per determinare i contenuti più rilevanti per l’utente e quindi suggerirne degli altri. Le System Card riguardano anche sistemi di intelligenza artificiale che suggeriscono contenuti “non correlati” di persone, gruppi o account che non si seguono.

Meta ha condiviso 22 System Card per Facebook e Instagram, fornendo informazioni sulle modalità con cui i sistemi di IA classificano i contenuti.

Nelle prossime settimane, l’azienda introdurrà inoltre la funzione “Perché sto vedendo questo post?” nelle sezioni “Reels” e “Cerca” di Instagram e nella sezione “Reels” di Facebook, dopo averla precedentemente resa disponibile per alcuni contenuti del Feed e per gli annunci su Facebook e Instagram.

Cliccando su un Reel, sarà possibile visualizzare ulteriori informazioni su come l’attività fatta in precedenza da un utente può aver influenzato i modelli di apprendimento automatico che determinano e suggeriscono i Reels che vengono mostrati.

Su Instagram, l’azienda sta testando “Mi interessa”, una nuova funzione che permette di evidenziare un Reel suggerito nella sezione specifica e mostrare di conseguenza un maggior numero di contenuti ritenuti interessanti.

La funzione “Non mi interessa” è disponibile dal 2021. “Se non si desidera un feed strutturato in base all’algoritmo o se si vuole semplicemente vedere come sarebbe il proprio feed senza l’intervento dell’algoritmo, è possibile utilizzare la tab Feed su Facebook o selezionare la tab Seguiti su Instagram per visualizzare un feed cronologico.

È inoltre possibile aggiungere persone all’elenco dei Preferiti sia su Facebook che su Instagram, in modo da poter vedere sempre i contenuti dei propri account preferiti” ha spiegato Clegg.

ANSA