Visto il bagliore dei neutrini nella Via Lattea

Il modello teorico così ottenuto ha permesso di confermare l’esistenza di un alone diffuso di neutrini ad alte energie nella Via Lattea. “Che ci fosse un’emissione diffusa non era inatteso, il fatto nuovo è che l’emissione è più intensa di quanto ci si aspettasse”, aggiunge.

“Il gruppo italiano ha fornito alla collaborazione IceCube una mappa relativa al modello, rendendo possibile l’analisi” ed è emerso in questo modo che “i modelli convenzionali hanno qualcosa che non va: deve esserci qualcosa di diverso nei raggi cosmici che collidono con il mezzo interstellare producendo più neutrini, è come se fossero più concentrati nel centro della galassia”.

Nel 2013 IceCube aveva scoperto i neutrini astrofisici di altissima energia, inaugurando la cosiddetta astronomia dei neutrini, e nel 2018 aveva annunciato l’identificazione di una loro prima sorgente extra galattica, ma ad oggi l’origine della maggior parte dei neutrini rivelati rimane non identificata.

La nuova scoperta conferma l’esistenza di un’emissione di neutrini più diffusa e abbondante del previsto, così come una popolazione di raggi cosmici nelle regioni più interne del piano galattico, più energetica di quella osservata in prossimità della Terra.

Sono informazioni preziose per comprendere l’origine dei raggi cosmici, finora misteriosa.

Per Bernardini “la prossima sfida sarà distinguere il segnale diffuso di neutrini dovuti alle interazioni dei raggi cosmici nel loro viaggio attraverso la materia distribuita nella galassia, da quello generato dai neutrini prodotti direttamente dalle sorgenti astrofisiche, che al momento non siamo ancora in grado di distinguere. Stiamo dando la caccia all’origine dei raggi cosmici con occhi interamente nuovi“.

ANSA