Nasce la Rete nazionale boschi vetusti, Italia capofila nell’Ue

Nasce in Italia la Rete nazionale dei boschi vetusti.

E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, a firma del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, con cui viene istituito il network.

L’Italia è la prima Nazione in Europa a dare il via alla Rete, che – si legge in una nota del Masaf – è un innovativo strumento per la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, previsto dal Testo Unico delle foreste, e che ha ottenuto il via libera dal Tavolo di concertazione permanente del settore forestale.

“I boschi vetusti – ha sottolineato Lollobrigida – costituiscono importantissimi scrigni di biodiversità e sono di fondamentale importanza per lo studio delle dinamiche naturali che caratterizzano i boschi e quindi per lo studio della sostenibilità della gestione forestale che deve rappresentare un elemento trainante per la valorizzazione delle aree interne della Nazione”.

In Italia sono stati censiti 166 boschi vetusti, per una superficie complessiva di oltre 4.000 ettari.

Devono essere estesi almeno 10 ettari, non utilizzati dall’uomo da oltre 60 anni e presentare tutti gli stadi di evoluzione naturale degli alberi: dalle piantine giovani agli alberi adulti, dagli alberi morti in piedi a quelli atterrati, con una profonda lettiera e ampi spazi arbustivi ed erbacei.

Tutti i boschi vetusti riconosciuti e identificati come tali dalle singole Regioni saranno inseriti nella Rete nazionale, alla cui gestione, monitoraggio e aggiornamento provvederà la Direzione generale delle foreste del Masaf, sul modello operativo già adottato con successo per la tutela degli alberi monumentali d’Italia.

Le foreste vetuste d’Italia iscritte nella Rete nazionale saranno indicate sul sito web del Masaf e mappate nella futura Carta forestale d’Italia, anch’essa in corso di realizzazione da parte della Direzione foreste, del Crea e dell’Università di Firenze.

Nella Rete nazionale dei boschi vetusti saranno inserite, in una sezione a parte, anche le 13 faggete vetuste primordiali riconosciute dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’umanità, per un’ulteriore superficie complessiva di 2.150 ettari.

