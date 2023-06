Nba: i Nuggets festeggiano il titolo sfilando sulle autopompe

I Denver Nuggets hanno festeggiato il primo titolo NBA della loro storia con decine di migliaia di fan ammassati nelle strade della metropoli del Colorado.

Tre giorni dopo l’incoronazione contro Miami, Nikola Jokic ei suoi compagni di squadra hanno sfilato per le strade di Denver come è tradizione per ogni squadra incoronata nella NBA.

Ma i Nuggets non l’hanno fatto sul classico autobus a due piani, ma sul tetto delle autopompe, e alcuni di loro nella cesta della grande scala.

Sono stati accolti da tifosi esultanti, felicissimi di festeggiare con i loro beniamini il primo titolo della loro squadra che gioca in NBA da 47 anni.

“Non avrei mai immaginato di vedere così tante persone”, ha detto il forte esterno Aaron Gordon.

“È pazzesco, guarda questa folla a perdita d’occhio”, ha aggiunto il suo compagno di squadra Kentavious Caldwell-Pope.

L’allenatore dei Nuggets Michael Malone ha ringraziato i fan per il loro supporto durante tutta la stagione e ha promesso loro altre occasioni di festa. “Non è finita”, ha detto.

Ed effettivamente la maggior parte degli osservatori pensa che la squadra sia attrezzata per governare l’Nba la prossima stagione e oltre.

ANSA