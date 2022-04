Pm Volley Potenza parte da Bari il cammino per i playout

Parte da Bari il cammino playout della PM Volley Potenza che è stata inserita nel gruppo “4” playout dove incrocerà Asem Volley già incontrata nella regular season, Pallavolo Trepuzzi e Cuore di Mamma Cutrofiano.

Primo match a Bari ricco di insidie che la formazione guidata da coach Elena Ligrani affronterà con il consueto impegno e voglia di fare bene.

Dopo l’esordio in trasferta tre gare interne per poi chiudere con le due uscite in provincia di Lecce. La prima gara si disputerà sabato 23 aprile con prima battuta alle ore 18:00 presso la Palestra Maiorana di Bari.

Ufficio Stampa PM Volley Asd